Abdou Mbow : “Je demande aux leaders de YAW d’arrêter la manipulation”

“Je demande aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi d’arrêter la manipulation”, a lancé le député Abdou Mbow, alors que se tient le procès sous haute tension opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye niang







“Depuis quelques jours les leaders de la coalition Yewwi appellent à la révolte, à la sédition et à la désobéissance civile avec à sa tête Ousmane Sonko, a poursuivi le porte-parole de l’APR. Cette spirale de violence qu'ils veulent installer dans ce pays ne passera pas. Nous sommes dans un pays de droit et les lois et règlements doivent être respectés scrupuleusement. Je dénonce avec la dernière énergie l'irresponsabilité des leaders de Yewi qui aujourd'hui travaillent à tout faire pour embraser le pays. Nous allons nous mobiliser partout pour défendre la république”.





Ousmane Sonko est jugé, ce jeudi, pour diffamation et faux et usage de faux dans un procès que lui a intenté Mame Mbaye Niang. Cette audience se déroule dans une ambiance tendue, les avocats du prévenu réclamant le report de l’audience pour des raisons médicales. Plus tôt dans la matinée, Ousmane Sonko avait été extrait de force de son véhicule par les forces de l’ordre pour être conduit au Tribunal.