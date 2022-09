Abdoul Mbaye : « Avec Macky, tout profite à la famille »

Abdoul Mbaye prend la défense de Aminta Toure

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye semble prendre la défense de Aminata Touré, ancienne Première Ministre et directrice de Campagne de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) , lors des élections législatives de Juillet 2022. De l’avis du leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Mimi Touré n’est qu’une victime de plus de la dictature « Macky Sall ». « Difficile de ne pas reconnaître que pour Macky Sall il y a ceux qui font le job et ceux pour en récolter les dividendes. Aminata Toure n’est pas sa première victime. Tout profite à la famille, premier cercle de tout dictateur ou néo dictateur », fulmine Abdoul Mbaye dans un de ses tweets, au lendemain de l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée Nationale, en la personne d’Amadou Mame Diop.





Rappelons que la députée Aminata Touré, a boudé, puis quitté l’Assemblée Nationale, avant le vote du Président de ladite institution.