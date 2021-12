Abdoul Mbaye, ancien Pm : «L’exploitation du Ter réservera quelques surprises»

Abdoul Mbaye, sur l'exploitation du Ter

La mise en circulation du Train express régional (Ter) est prévue ce lundi 27 décembre. Ainsi, une cérémonie officielle sera présidée dans l’après-midi par le président de la République Macky Sall, à Diamniadio.





Toutefois le coût de ce joyau est sujet à polémique. A ce sujet, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) prévient sur Twitter. «Un Ter de 780 milliards F Cfa hors taxes et 36 km en 45 minutes. Le Sénégal n’a-t-il pas le train express le plus cher au kilomètre et le plus lent du monde ? Ils annoncent aussi 160 km/h sans préciser entre lesquelles des 14 gares», a fait savoir l’ancien Premier ministre de Macky Sall.