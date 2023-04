Abdoul Mbaye : « Beaucoup de candidats trompent le peuple avec leur programme »

La plupart des candidats aux élections (législatives, locales ou présidentielle) présentent des programmes pour tromper le peuple. C’est la leçon que retient l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye.















C’est, dit-il, l’une des raisons de son engagement en politique. « Ce sont des promesses qui ne les engagent pas et une fois sur place, ils font ce qu’ils ont à faire et réalisent leur vrai projet. Le vrai projet de l’essentiel des politiciens, c’est l’enrichissement personnel. Il n’y a pas autre chose. Le reste, c’est l’habillement, c’est le folklore, c’est le protocole et donc, on n’a pas échappé à la règle », dit l’ancien Premier ministre devant le « Jury du dimanche ».









Pourtant, dit Abdoul Mbaye, « je croyais en des ruptures qui allaient venir, qui allaient commencer à être mises en œuvre, ultérieurement et notamment après fin 2016, quand j’achevais mon enquête sur Pétrotim, arrivait ensuite la réforme constitutionnelle avec notamment le renoncement du premier mandat de 5 ans pour le maintenir à 7 ans. C’est là que je me rends compte que finalement le Sénégal et son développement sont prisonniers de politiciens qui ne recherchent pas ce développement mais qui ne sont là que pour jouir de leur fonction et s’enrichir eux et leurs familles proches. C’est pourquoi je me suis engagé en politique ».









Abdoul Mbaye est candidat à l’élection présidentielle de 2024 pour montrer qu’il est possible de gérer autrement ce pays. Ce, en respectant sa parole. En prenant des engagements clairs avant d’être élu et fort devant Dieu et devant la nation.













« Vous ne verrez jamais un engagement que j’ai pris et que je n’ai pas respecté. Vous ne verrez jamais ça. En général, je ne prends pas beaucoup d’engagements. Ce que je peux promettre c’est que la ressource publique ne va pas être détournée pour servir des intérêts particuliers ».