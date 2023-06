Abdoul Mbaye : “Ce serait une honte qu’une révolution émane d’un lieu de débauche”

Le Sénégal est sur une pente dangereuse selon, l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye. Invité du groupe Emedia, ce vendredi 9 juin, il n’exclut pas « une révolution ». Toutefois, a-t-il poursuivi, « ce serait une honte que cette révolution émane d’un lieu de débauche ».











D’après Abdoul Mbaye, les derniers évènements sont « intimement liés aux évènements de mars 2021 ». Il condamne par contre les casses et destructions de biens publics et privés. Abdoul Mbaye convie d’ailleurs « l’opposition à dénoncer ces casses et destruction de biens durant les manifestations ». « Même si on appelle à une désobéissance civile, il faut l’expliquer car certains pourraient penser qu’il s’agit justement de tout détruire » argue-t-il.









Durant ces mêmes manifestations, la présence de nervis aux côtés de la police a été relevée. Un fait que le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) trouve « extrêmement grave »., Abdoul Mbaye s'est interrogé sur la crédibilité des forces de l'ordre après la diffusion sur France 24 d'une enquête à propos de ces nervis.