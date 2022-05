Abdoul Mbaye : " Le sabotage du TER est intolérable"

Abdoul Mbaye sur le sabotage du TER

"Le sabotage du TER est inadmissible, intolérable », a martelé Abdoul Mbaye, l’ancien Premier ministre qui s'est également joint au flot de désolation dans un tweet.





D’après lui, le Train Express Régional a coûté suffisamment cher au Sénégal, alors n’acceptons pas qu’il le devienne encore plus par dégradations et mauvais entretien" dit-il. C’est pourquoi, "il faut éviter les désagréments causés aux usagers lorsqu’il ne roule pas", a conseillé le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le Travail (ACT).