Abdoul Mbaye : "Pourquoi je suis devenu banquier"

L'ex-Premier ministre de Macky Sall, pour ne pas nommer Abdoul Mbaye, explique, dans un entretien avec le quotidien L'Info, les raisons qui l'ont poussé à embrasser le métier de banquier.





"J'aimais l'économie, je croyais toujours au panafricanisme, à la nécessité pour les pays africains de s'unir pour relever le défi d'un développement pensé comme l'amélioration du bien-être des populations", révèle le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act).





L'ancien Directeur général de la Bhs, de la Cbao et de la Bst de marteler : "Il me fallait choisir une institution prestigieuse. Ce fut la Bceao qui avait engagé le processus de recrutement des cadres ressortissants des États membres de l'UMOA. J'ai postulé et j'ai été recruté…".