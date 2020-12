Abdoul Mbaye sur la 2ème vague de Covid-19 : « Le pouvoir va en profiter pour...»

« Il est possible d’aller à un couvre-feu ». C'est la conviction de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui était en déplacement ce vendredi à Thiès. Abordant la deuxième vague de coronavirus qui prend ses aises dans le pays, Abdoul Mbaye parle d’un couvre-feu presque inévitable vu les "manipulations" du pouvoir en place.« Je pense qu’il va en profiter encore, sans doute pour détourner l’attention des Sénégalais sur une autre chose. Il va profiter de la situation pour limiter de nouveau les libertés. Notamment celle de manifester. C’est leur habitude, ils vont la maintenir et c’est une réalité dont il faut tirer des leçons. La première leçon est qu’il faut éviter de se taper sur la poitrine pour dire nous sommes les meilleurs alors que notre système de santé affiche ses faiblesses. Donc, il faut plutôt s’orienter vers la correction de toutes ces défaillances», préconise l'ancien chef du gouvernement.« Par contre, je suis en phase avec les autorités qui invitent à épouser les mesures barrières. Mais, un couvre-feu, je pense que c’est possible. Si le front social se réveille, c’est certain », conclut Abdoul Mbaye.