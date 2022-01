Abdoulaye Baldé, Maire sortant de Ziguinchor : «Nous allons gagner...»

Le candidat de la coalition Ucs-Mbollo Wa Ziguinchor a accompli son devoir citoyen aux élections locales de ce dimanche 23 janvier 2022. A sa sortie des urnes, Abdoulaye Baldé dit n’avoir noté aucun manquement et s’est dit confiant.



«Nous n’avons noté aucune anomalie. Nous espérons que la sérénité qui prévaut jusqu’à maintenant va continuer. C’est pourquoi, nous allons limiter nos déplacements dans les centres de vote. Car certains ont déjà perdu et cherche la provocation. C’est pourquoi je rentre chez moi et j’attends les résultats», a déclaré le maire sortant de la ville de Ziguinchor et candidat à sa propre succession.



Il ajoute : «Je n'ai aucun doute que nous allons gagner. Nous avons un bilan et nous avons fait une campagne exceptionnelle.»