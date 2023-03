Abdoulaye Dieye : “Accompagner Macky Sall pour qu’il continue son œuvre utile à la tête du Sénégal”

Le Président du Mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, a animé une conférence de presse ce mardi 21 mars 2023,au Grand Théâtre pour évoquer la pétition pour un second quinquennat du Président de la République, Macky Sall qu'il a lancée récemment. À cette occasion, le Directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) a évoqué les raisons pour lesquelles il est important, à ses yeux, que Macky Sall reste à la tête de l’État du Sénégal pour les prochaines années. Seneweb vous propose l’intégralité de son discours.





”Mesdames et Messieurs, bien cher-e-s compatriotes, citoyen-ne-s modèles,







Je voudrais profiter de cette belle opportunité pour vous remercier de votre présence chaleureuse à mes côtés. Ma reconnaissance est d’autant plus grande parce que ce qui nous lie est une conviction profonde et sincère d’œuvrer pour la candidature de Monsieur le Président Macky SALL à la présidentielle de 2024.





Cette cérémonie de présentation de l’organe international de supervision de la candidature du Président Macky SALL en 2024 à laquelle vous avez répondu présent relève de mon initiative de parvenir à inviter le président à être le candidat du peuple sénégalais en 2024.





Mesdames et Messieurs,





Comme je l’ai déjà indiqué lors du lancement officiel de cette pétition, la République, est garante de nos équilibres ethniques, religieux, sociaux et culturels. De la sorte, constitue-t-elle l’un des supports les plus indéfectibles qui entretiennent le modèle, si bien ancré, du « commun-vivre-ensemble » sénégalais, tant chanté à travers le monde.





En conséquence, s’il faut reconnaître que l’État est la main protectrice qui veille à l’effectivité d’un Sénégal par Tous et pour Tous, nous pouvons tous nous honorer des réalisations extraordinaires qui ont été les siennes dans la paix et la stabilité.





N’oublions jamais que la plupart des États qui appartiennent à notre sphère géographique ont connu ou connaissent des crises structurelles qui affectent leur intégrité territoriale et leur vivre ensemble.





De ce point de vue, c’est le moment, pour nous, de remercier le Président Macky SALL qui a inscrit son action dans la dynamique de consolider nos acquis démocratiques et républicains et de promouvoir un Sénégal émergent.





Pour autant, nous ne devons pas verser dans l’autosatisfaction. Ainsi, par l’ordre et par la force des choses, il s’impose à notre génération d’aider et d’accompagner ceux qui, parmi nous, travaillent pour le respect de la République.





Notre conviction est qu’il nous faut accompagner le Président de la République Macky SALL pour qu’il continue son œuvre utile à la tête du Sénégal pour les cinq prochaines années afin d’offrir à la République et à l’État le choix du meilleur.





En définitive, notre devoir est de permettre au Chef de l’État Macky SALL de parachever l’œuvre d’émergence économique pour un Sénégal par Tous et un Sénégal de Tous. Telle est notre conviction. À cet effet, devons-nous tous décider ensemble de nous donner la main pour solliciter du Chef de l’État Macky SALL d’accepter d’être le candidat du peuple sénégalais en 2024.





Cette initiative, libre et volontaire, citoyenne et populaire, indépendante, accueille, aujourd’hui, l’adhésion d’une majorité de Sénégalaises et de Sénégalais. Nous les remercions pour les encouragements dont ils nous gratifient dans cette mission que nous nous sommes assignés au service exclusif de notre pays. L’engouement et la déterminat""ion qui guident les Sénégalaises et les Sénégalais à accompagner cette initiative trouvent, en réalité, leur source dans cette volonté de notre peuple de continuer, de manière résolue, sa marche vers l’émergence et le développement, sous la direction d’un homme dont le monde magnifie le leadership.