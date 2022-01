[Vidéo] Abdoulaye Diouf SARR, candidat à la Mairie de Dakar Une ambition, une mission pour Dakar

Abdoulaye Diouf SARR, candidat à la Mairie de Dakar Une ambition, une mission pour Dakar

Abdoulaye Diouf SARR est un Economiste, Expert financier et homme politique sénégalais. Il est titulaire d’un diplôme de l’Université de Lyon 2 et d’un diplôme en institutions financières et finances d’entreprises, obtenu à l’Université d’Excellence Léopold Sédar Senghor D’Alexandrie, en Egypte. Ayant intégré la Société nationale des Habitations à Loyer Modérés (SNHM) il y a occupé successivement les fonctions de Directeur des Ventes et des Achats et Directeur financier.





II a ensuite dirigé la Cellule d’Appui aux Elus locaux du Sénégal. M.SARR a également été Secrétaire général de la Chambre de Commerce de Dakar et Secrétaire général de la Chambre de commerce de Kaolack. Il a en outre occupé le poste de Directeur administratif et financier de la société SATAR ainsi que celui de Directeur général adjoint de la Nouvelle Société des Mines et des Travaux Publics (NSMTP). En avril 2012, M. Abdoulaye Diouf SARR est nommé Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

En juillet 2014, il fait son entrée au Gouvernement de la République du Sénégal comme Ministre du Tourisme et des Transports aériens. En juillet 2015, il devient Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. En Septembre 2017, il est nommé Ministre de la Santé et de l’Action Sociale. M. Abdoulaye Diouf SARR est Responsable Politique à l’Alliance pour la République, pour ensuite être élu Maire de Yoff, une commune de la Capitale sénégalaise Dakar abritant l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar.

Depuis deux ans, Abdoulaye Diouf Sarr est le Coordonnateur du Cercle des Cadres Républicains au sein de l'APR (Alliance pour la République).

Jouissant de la confiance du Président de la République et de la grande coalition Benno BokkYakaar dont il est le candidat à la conquête de la grande mairie de la capitale, M. SARR continue de tisser sa toile en rendant visite à tous ceux qui lui manifestent de jour en jour leur soutien et l’accompagnent dans ce nouveau chalenge qu’il compte bien remporter.