ABDOULAYE DIOUF SARR : « IL N’Y A PAS DE BROUILLE AVEC LE PR SEYDI »

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale met fin aux spéculations. Abdoulaye Diouf Sarr est formel dans ses propos. Invité à l’émission Jury du dimanche, il a démenti toute brouille entre lui et le professeur Moussa Seydi. « Il n’y a jamais eu de brouille entre nous. On n’est pas dans ce type de rapport dans le cadre de la lutte contre la gestion de la pandémie du Coronavirus », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr qui rassure n’avoir jamais dit stop au professeur Moussa Seydi. A l’en croire, ils ont les meilleurs rapports et, quand on a un certain niveau de responsabilité on ne gère pas les spéculations.





Par ailleurs, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a également indiqué qu’il n’est pas à un niveau de gérer un conflit entre l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) et l’Institut Pasteur de Dakar. Ces deux structures, informe le ministre, sont des acteurs dynamiques de la riposte et elles jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la propagation de la maladie.