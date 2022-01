Abdoulaye Diouf Sarr: « Nous félicitons Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias »

Abdoulaye Diouf Sarr félicite ses adversaires

Les urnes ont dévoilé leurs secrets à l’issue du scrutin territorial d’hier dimanche. A la ville de Dakar et la commune de Yoff, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby) drivé par Abdoulaye Diouf Sarr a été largement dominé par la coalition Yewwi Askan wi selon les premières tendances.





Le maire sortant de Yoff qui a perdu dans sa propre commune où la tête de liste de Yaw, Seydina Issa Laye Samb opéré une véritable razzia, a aussi été sévèrement laminée par Barthélemy Dias au scrutin de la ville de Dakar.





En bon perdant et dans un esprit fair-play, le ministre de la santé, Diouf Sarr qui a reconnu sa défaite a également adressé, dans un tweet, ses félicitations à ses adversaires. « Nous rendons grâce à Dieu; la démocratie sénégalaise a une fois de plus rayonné à travers le scrutin du 23 janvier. Nous félicitons Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias, respectivement donnés vainqueurs par les urnes à Yoff et à Dakar », écrit-il sur Twitter.