Abdoulaye Seydou Sow : "Macky Sall ne partage pas l'opinion de Marine Le Pen"

Abdoulaye Saydou Sow sure l'audience entre Marine LePen et Macky Sall

Le chef de l'État aurait reçu Marine Le Pen, en visite au Sénégal. Cette dernière en a fait mention sur ses réseaux.





Interpellé sur la question sur iRadio, le ministre Abdoulaye Seydou Sow dit ne pas avoir l’information. Le ministre ignore tout sur ladite audience . "Si c’est le cas, moi, je n’y trouve aucune gravité, parce que tout le monde sait que le président Macky Sall ne partage pas les convictions de Marine Le Pen", dit-il.





Par ailleurs, le ministre de l'Urbanisme explique que nous sommes dans un monde d’échanges, de discussions et de concertations. "Cela n’enlève en rien les convictions des uns et des autres. Si Nelson Mandela n’avait pas accepté de s’asseoir avec les tenants de l’apartheid, peut-être qu’aujourd’hui encore, on aurait parlé d’apartheid en Afrique du Sud", argumenté l'invité du "Jury du dimanche".