[Documents] Abdoulaye Sow sert une sommation interpellative à Boubacar Camara

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, a servi une sommation interpellative à Boubacar Camara, Président du conseil d’administration de la Sococim Industries.



Pour cause, le 31 décembre dernier, dans une émission intitulée « Décryptage du message à la nation du président de la république » animée par les journalistes Pape Ngagne Ndiaye et Souleymane Niang, ce dernier a tenu des propos accusant le requérant de bénéficier des avantages dans le domaine foncier ou l’immobilier.



Il disait : « je n’ai pas demandé cinq cent millions (500.000.000 FCFA) et vous, vous l’avez fait. On vous a donné une avance de Cent Millions (100.000.000 FCFA) pour des terrains … Que j’ai tout le dossier avec moi ».



C’est pour ces raisons que le ministre lui a servi une demande d’explication dans laquelle il lui a posé deux questions : « Est-ce que vous maintenez vos propos et allégations qui ont été émis à l’endroit du requérant, au cours de l’émission télévisée qui a été diffusée en direct sur la chaîne privée TFM ?Pouvez-vous administrer la preuve de vos allégations et en tenir copie à moi, huissier de justice pouvant recevoir valablement copie »



Ces questions sont restées sans réponse, selon le ministre Abdoulaye Seydou Sow.