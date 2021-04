Abdoulaye Tine: « Par cette décision, on a la preuve que l’élection de 2019 n’a été ni démocratique ni ouverte »

Loi sur le parrainage, Reaction de Me Abdoulaye Tine

Auteur du recours, Me Abdoulaye Tine apprécie la décision de la cour de justice de la Cedeao qui vient d’ordonner la suppression de la loi sur le parrainage dans un délai de 6 mois. « C’est une victoire du droit », a souligné Me Tine qui a réagi sur Igfm.





« La Cour a su rappeler avec force et surtout avec conviction, les principes qui sont contenus dans la déclaration universelle des droits de l’homme qui donne à tout citoyen le Droit de participer librement à la gestion des affaires publiques par le biais d’élections démocratiques et surtout rappelé par le protocole de la Cedeao et le pacte sur les droits civils et politiques. La Cour a reconnu cette illégalité », souligne-t-il.









Selon Me Tine, ceux qui brandissent la souveraineté du Sénégal contre la décision de la Cedeao, n’ont absolument rien compris. « Le Sénégal n’aura pas une autre possibilité » que d’exécuter cette décision de droit communautaire.