Abdoulaye Wade - Macky Sall : Les 3 saisons d’un rapprochement

Certains pensaient à Lamine Diack, d’autres à Pape Bouba Diop mais le Président Macky Sall a décidé de baptiser le nouveau Stade du Sénégal au nom de Me Abdoulaye Wade. Ce joyau sportif, estimé à 150 milliards de francs Cfa, sera inauguré en grande pompe cet après-midi. Mais il ne faut surtout pas être naïf : on est sur un terrain sportif mais où se jouent aussi des enjeux politiques. Par cet acte, Macky Sall semble se rapprocher une énième fois du Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds). C’est la 3e tentative de raffermissement des positions entre les deux, depuis l’emprisonnement de Karim Wade.





La première en 2016 avait occasionné la libération de Wade-fils. En effet, ce 28 mai 2016, première édition de la Journée du Dialogue national, Oumar Sarr a dû rester jusqu’au bout de la nuit au palais de la République, pour réclamer la libération de Karim en prison depuis avril 2013. «Nous considérons que Karim Wade est un détenu politique, victime de la Crei. Nous réclamons la libération de Karim mais aussi la suppression de cette cour», invitait le Secrétaire général adjoint du Pds. Moins d’un mois plus tard, précisément dans la nuit du 23 au 24 juin, Karim fut libéré et exilé au Qatar. Pourtant, la plupart des opposants avaient décidé de boycotter ces concertations. Irréductible opposant à l’époque, Idrissa Seck qualifiait la sortie de prison de Karim Wade, de «deal international sur le dos des Sénégalais», un homme qui «a été livré à un donneur d’ordres» à savoir le Qatar.





Démarche en clair-obscur du PDS