Abdoulaye Wilane à Amadou Ba : « Dites à Macky Sall que ma bouche ne sera pas la pierre… »

La 11ème édition du Festival des arts et culture (FESNAC) a ouvert ses portes à Kaffrine ce samedi 21 janvier. La cérémonie officielle qui s’est tenue au stade de Kaffrine a été l’occasion pour le président du conseil départemental de la ville hôte, Abdoulaye Wilane de faire un discours. Après une sortie récente où il semblait prendre ses distances avec le président de la république sur la possibilité de se présenter pour un troisième mandat, le porte-parole du Parti socialiste (PS) avait fait volte-face en réaffirmant son soutien à l’actuel président.



Dans le cadre de cette cérémonie de lancement, Abdoulaye Wilane en a remis une couche en demandant au premier ministre Amadou Ba, présent à la cérémonie, de porter son message auprès du Chef de l’Etat : « Beaucoup de bruit ont été dits, beaucoup de bruit font fureur. Dites à monsieur le président Macky Sall que ma bouche ne sera pas la pierre qui sera utilisée par les détracteurs de notre régime dont le travail, en partie pour ce qui concerne la région de Kaffrine, vient d’être magistralement mis en exergue par le maire de Kaffrine ».



Il ajoute :« Je voudrais vous dire que la région de Kaffrine a compris le message et la région de Kaffrine est fière de tous ces élus; est fière de tous ses fils. Nous le remercions pour les belles et grandes réalisations, nous le remercions pour les perspectives prometteuses . Parce que chez nous, la confiance ne se constate pas seulement, elle se mérite ».