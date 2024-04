[1 jour, 1 ministre] Abdourahmane Diouf : un pur produit de l’école publique pour résoudre la crise de l’enseignement supérieur

Le tout nouveau ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Abdourahmane Diouf connait bien les problèmes dans les écoles et universités, car les ayant fréquentées. Depuis quelques années, la crise scolaire et universitaire inquiète beaucoup de Sénégalais. Avec la formation du nouveau Gouvernement, l’espoir est en train de renaître dans le cœur de chaque citoyen.







El Hadj Abdourahmane Diouf, est né le 13 janvier 1970 à Rufisque. Il a passé tout son cursus scolaire dans les écoles publiques. Il y a passé le cycle primaire avant de s’inscrire au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque où il a obtenu son baccalauréat.





Il est l’un des premiers bacheliers à intégrer l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis et logeait à Sanar, un village de l'université publique sénégalaise. C’est là qu’il fit la rencontre de certains bacheliers qui sont, aujourd’hui, des membres actuels du gouvernement notamment, le Premier ministre Ousmane Sonko, Mabouba Diagne (Agriculture, Élevage et Souveraineté alimentaire), Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique et Assainissement).





Pluridisciplinaire





Après des années d’études, Abdourahmane Diouf réussit enfin à décrocher une maîtrise en Droit public. Après cela, il quitte Sanar pour s’envoler vers la «Ville-monde », Genève , où il continue ses études. C’est là-bas qu’il obtient un DES en Droit international et un DEA en Sciences de la communication et des médias.





Engagement politique





Abdourahmane Diouf s’est engagé très tôt en politique. Il était le numéro 2 de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck au sein de Rewmi. Après l’accession de Macky Sall au pouvoir en 2012, il est nommé directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) mais, il ne durera pas dans la direction, pour des raisons politiques.





Entrée dans l’opposition





El Hadj Abdourahmane Diouf rejoint les rangs de l’opposition, décidé de voler de ses propres ailes. Ill crée son propre parti politique, dénommé AWALÉ (Ànd Wattu Askan Wi Ligeeyal Ëlëg), en octobre 2021.

En 2023, lors des élections législatives, Abdourahmane Diouf décide de participer en coalition avec le candidat Thierno Alassane Sall qui sera, le seul de la liste, à être parlementaire.





Voulant se présenter à la présidentielle de 2024, il est recalé à l’étape des parrainages. Il décide avec les autres candidats dits “spoliés”, de dénoncer un système de décompte de parrains « défaillant » selon eux, à travers plusieurs conférences de presse.





Après la publication de la liste définitive des candidats, Abdourahmane Diouf rejoint la coalition “Diomaye Président”, qui, au soir du 24 mars, a remporté la présidentielle au premier tour avec 54,28% des voix.

Lors de sa cérémonie d’investiture au Grand Théâtre, Abdourahmane Diouf a présenté 11 livres dans le but de partager son offre programmatique «Le Sénégal d’abord ».





Cet homme au parcours élogieux est nommé ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), par le Président Bassirou Diomaye Faye. Il a aura notamment la lourde tâche de résoudre la crise universitaire qui sévit depuis plusieurs années.