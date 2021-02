Abou Mbaye, Reccù Fal Macky : «Ousmane Sonko était la dernière cible à écarter du jeu»

Les réactions se succèdent autour de l’affaire Sweet Beauté impliquant le député Ousmane Sonko. Dans une note dont nous détenons une copie, le président du mouvement Reccù Fal Macky, Abou Mbaye, a dénoncé une tentative de liquidation du leader du Pastef.«Depuis quelques jours, on assiste à une affaire sordide de viol qui secoue la République et installe le pays dans un désarroi total, complotée par les gens du pouvoir pour éliminer un adversaire de taille aux prochaines élections de 2024», dénonce Abou Mbaye.Selon le président de Reccù Fal Macky, cette manière de faire la politique doit cesser et n'honore pas l'image de notre démocratie dans le monde. Depuis son arrivée au pouvoir, poursuit Abou Mbaye, Macky Sall a toujours utilisé des armes non-conventionnelles pour éliminer ses adversaires politiques.Monsieur Mbaye a également indiqué qu’«Ousmane Sonko était la dernière cible à écarter du jeu. Au lieu de réduire le chômage qui gangrène la jeunesse jusqu'à sa simple expression, il préfère plutôt mettre tous les moyens de l'Etat à la traque des opposants. Il a fait exiler Karim Wade, emprisonner Khalifa Sall et phagocyter Idrissa Seck. Il lui restait le leader du Pastef. On accuse Ousmane Sonko de violeur. Combien de fois a-t-il violé la Constitution ? Combien de fois a-t-il violé les traités internationaux sur la démocratie et la liberté d'expression ?», s’interroge l’activiste.Pour terminer, Abou Mbaye demande à toutes les forces vives de la nation de se dresser comme un seul homme pour arrêter cette dictature émergente de ce «régime autoritaire de Macky Sall».