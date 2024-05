Accès au foncier, à la production et au financement : Des jeunes ruraux de Kaolack mènent le plaidoyer

De jeunes membres d’organisations paysannes étaient ce samedi à Kaolack, dans le cadre d’une campagne de plaidoyer pour une révision de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale prenant en compte leurs préoccupations. Ils réclament aussi un audit des programmes publics d’insertion des jeunes ruraux.







En conférence de presse, ces jeunes, membres du Conseil national de concertation nationale et de coopération des ruraux (CNCR) se sont engagés pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans la révision de la loi agro-sylvo-pastorale. Cet appel a été lancé le samedi dernier à Kaolack, dans le cadre d’une campagne de plaidoyer. Alioune Badara Diongue, président du collège des jeunes de ladite plateforme est revenu sur les défis auxquels leurs camarades sont confrontés.





« Les jeunes qui vivent en milieu rural ont besoin d’un accès à la terre, à la production et au crédit pour leurs projets agricoles. Cela doit passer par une révision de la loi susévoquée en prévoyant des dispositions spécifiques aux jeunes ruraux. Nous saluons à ce propos la volonté affichée du président Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement de réviser la loi agro-sylvo-pastorale conformément au plaidoyer du CNCR et des acteurs du secteur agricole », a-t-il expliqué.