Accès au vaccin Covid-19 : Macky Sall révèle les initiatives prises

Les annonces de découverte de vaccin contre la Covid-19 se multiplient. Une véritable course entre les grandes puissances. Pendant ce temps, le débat se pose quant à l'accès à ces vaccins des pays pauvres, totalement à la marge de cette bataille.Ce jeudi, lors du forum sur le numérique, le président Macky Sall s'est exprimé sur la question. Il a révélé les initiatives déjà prises dans ce sens.« Nous discutons avec nos partenaires, principalement du G20, les pays plus développés, sur la nécessité de partager le vaccin à travers le monde. Toute l’Humanité doit pouvoir avoir accès au vaccin. Donc ce débat est pris en charge comme il le faut et là où il le faut ».