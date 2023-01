Accident de Sikilo : Le Secrétariat Exécutif de la Coalition BBY vole au secours de Mansour Faye

Le siège de l’Apr a refusé du monde hier, à l’occasion d’un point de presse organisé par la Coalition Benno Book Yaakar du département de Saint-Louis.





L’objectif de cette rencontre consistait à faire comprendre à ces centaines de militants, amis et sympathisants de l’Apr et de cette coalition, que « Mansour Faye n'a aucune responsabilité dans l'accident qui s'est produit à Sikilo ».





Massés aux alentours du siège de l’Apr à Ndiolofène, dans le faubourg de Sor, des centaines de militants venus d’horizons divers, notamment des communes de Gandon, Fass-Ngom, Saint-Louis, Mpal, de Ndiébène-Gandiole et autres localités de l’arrondissement de Rao, ont écouté attentivement le message délivré par les lieutenants de Mansour Faye.





C’est ainsi qu’Alioune Badara Diop, Directeur Général de l’Office national des lacs et des cours d’eau, l’honorable député, Mme Aminata Gueye, Lamine Ndiaye et Latyr Fall, adjoints au maire de Saint-Louis, Serigne Samba Sène, responsable de l’Apr à Guet-Ndar, Dr Bamba Kâ, Directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), et plusieurs autres intervenants, se sont érigés en bouclier pour défendre, blanchir le maire de la ville tricentenaire dans cette vive polémique relative à cet accident mortel de Sikilo.