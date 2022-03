Accident tragique à Mbour : "Le chauffeur" du camion de l'Ofor n'est pas titulaire de permis de conduire

Accident tragique à Mbour: "Le chauffeur" du camion de l

Les premiers éléments de l'enquête de la police sur le violent accident ayant occasionné 5 morts, ce mercredi matin, à Mbour, font froid dans le dos !





Selon des informations de Seneweb, l'apprenti-chaufeur qui conduisait le camion citerne appartenant à l'Ofor , au moment du choc, n'est pas titulaire de permis de conduire.









Ainsi ce chauffard M.Dione âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé puis placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Mbour pour les besoins de l’enquête.





L'apprenti-chaufeur incriminé retrace le film de l'accident survenu sur le pont de Mballing





Suite à la violente collision entre un camion citerne appartenant à l'Office des Forages Ruraux ( Ofor) et un véhicule particulier de marque Renault Dacia en provenance de Joal, le bilan du choc frontal est passé de 04 à 05 personnes décédées.





Sous le régime de la garde à vue dans les locaux du commissariat central de Mbour, l'apprenti-chaufeur qui conduisait ledit camion est revenu sur les circonstances de l'accident tragique survenu ce mercredi matin sur la route de Joal.





Le chauffard n'ayant pas de permis de conduire de confier : " Le choc frontal s'est passé sur le pont. Le véhicule particulier de marque Renault Dacia s'est dirigé vers moi au moment où je tentais de le traverser".





Face à cette situation, l'apprenti-chaufeur âgé de 20 ans dira qu'il a tenté d'éviter son vis-à-vis selon des sources de Seneweb.Mais au cours de ses manœuvres , le camion citerne qu'il conduisait, s'est renversé sur le pont d'après le mis en cause, M.Dione.





L'identité des 05 victimes de l'accident tragique !





A noter que le chauffeur du véhicule particulier de marque Renault Dacia, I.Faye et ses 3 autres passagers ( D.B, L.S et K.S) sont décédés sur le coup. Finalement, A.D, blessé puis évacué à l'hôpital, a finalement rendu l'âme. Au total, le choc a fait 05 morts et plusieurs dégâts matériels.





L'enquête ouverte par la Police de Mbour sous la direction du commissaire Elhadji Baïty Séne suit son cours normal.