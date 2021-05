Accueil à Touba : Macky remercie le Khalife général des mourides

Après avoir été reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le président Macky Sall a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés.





Dans son message, il dit : "Je lui suis également reconnaissant pour les ferventes prières formulées à mon endroit et pour la paix, le progrès et la prospérité au Sénégal. Je prie le Tout-Puissant de lui accorder santé et longue vie pour poursuivre sa direction clairvoyante de la communauté Mouride".