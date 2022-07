Accueil de Macky Sall à Saint-Louis : Dieguy Diop Fall réussit le pari de la mobilisation

Le chef de l'Etat, Macky Sall, s’est rendu, hier, à Saint Louis. Une visite pour procéder à une série d’inaugurations et de lancements de travaux dans le cadre du «développement territorial durable » de la capitale du Nord.





Il a également lancé les travaux du prochain centre hospitalier national de 400 lits, des travaux de construction de 500 logements dans le cadre du projet de résilience et de relogement des sinistrés de Guet Ndar. La structure de santé qui sera bâtie sur 27.000 m2 près de l’emblématique hôtel de la région, Mame Coumba Bang. Les travaux, qui devront durer 18 mois, sont estimés à un coût global de 72 milliards de francs cfa.





Une visite marquée par une grande mobilisation de la Directrice de la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants qui a réservé au chef de l’Etat un accueil chaleureux.





Dopée par les nombreuses réalisations du Chef de l'Etat en général, et particulièrement par l'honneur fait à Feu Ousmane Masseck Ndiaye, Dieguy Diop Fall s'est donnée corps et âme pour cette journée. Un effort et un engagement appréciés par le chef de l’Etat qui lui a adressé quelques paroles avec un grand sourire pour la féliciter.