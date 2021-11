Accusation de la tête de liste de Yewwi Askan Wi/Mbour : Le préfet dément formellement

Suite à la sortie du candidat de Yewwi Askan Wi/Mbour, Me Abdoulaye Tall, l'autorité préfectorale du département de Mbour, M. Mamadou Lamine Mané, n'a pas tardé à réagir.





Dans une déclaration lue devant la presse, le préfet soutient que "tout s'est déroulé en présence des deux délégués de la Ceda et des quatre autres membres de la commission de réception qui, durant tout le processus, n'ont pas quitté la préfecture".





Il ajoute : "Leur mandataire pour la commune, M. Doudou Dieng, s'est présenté devant la commission avec un dossier largement incomplet ; ce qu'il a admis devant la commission."





En outre, le préfet indique qu'"après un contrôle sommaire contradictoire avec la commission, et constatant que ledit dossier est incomplet, il a préféré désister et repartir sans déposer les listes".





Monsieur Mamadou Lamine Mané de conclure dans sa déclaration : "Par ailleurs, je tiens à préciser qu'aucun huissier ne s'est présenté à nous pour constater quoi que ce soit, et cela n'a pas été rapporté, non plus."