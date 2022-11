Accusé par Cheikh Oumar Anne : Le député Abass Fall câble Amadou Mame Diop et menace de porter plainte

Abass Fall menace de porter plainte contre Cheikh Oumar Anne

Le député de la coalition Yewwi Askan Wi, Abass Fall est très remonté contre le président de l’Assemblée Nationale, Amadou Mame Diop et le ministre de l’Education Nationale. Et pour cause, Abass Fall accuse Cheikh Oumar Anne d’avoir tenu des propos mensongers et diffamatoires à son égard, sans pour autant recevoir un rappel à l’ordre de la part du Président de l’Assemblée Nationale. Les faits se seraient déroulés le jeudi 24 novembre, lors du vote du projet de budget du ministère de l’Education. Dans un communiqué reçu à Seneweb, le parlementaire menace de porter plainte contre Cheikh Oumar Anne pour diffamation publique.





« Le jeudi 24 novembre 2022 , à l’occasion de l’examen et du vote du projet de budget du Ministère de l’Education Nationale, Monsieur Cheikh Oumar Anne, Ministre de l’Education nationale, a tenu des propos mensongers et diffamatoires à mon égard. Le ministre n’a pas reçu un rappel à l’ordre de la part du président de l’Assemblée Nationale. Il s’agit pourtant du premier niveau de sanction prévu par le règlement Intérieur.





Avec tout le respect dû à son sang, je me permettrai de dire qu’il y a beaucoup de contre-vérités dans les propos du ministre de l’Education Nationale. Je ne permettrai pas que mon honneur soit souillé.





En tant qu’élu de la nation et considérant les hautes responsabilités qui me sont confiées par le peuple sénégalais, je ne vais pas laisser à un ministre de remettre en cause publiquement ma dignité, mon intégrité et mon honneur.





Par conséquent, je lui donne vingt-quatre (24) heures, pas plus, pour présenter à l’Assemblée Nationale ainsi qu’à moi-même les preuves de ses déclarations sur ma personne.