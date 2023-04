Accusée de bénéficier des largesses de la Lonase: Jamra porte plainte contre un activiste

Intervenant dans un live, l'activiste Pape Oumar Dia avait affirmé que l'Ong Jamra recevait des largesses de la Lonase. Ce que l'entité a assimilé à des allégations malveillantes, faisant état de "largesses" que la Loterie nationale sénégalaise aurait accordées à Jamra, notamment sous la forme de dotation annuelle de "20 billets d'avion pour le pèlerinage à La Mecque" fait le tour des réseaux sociaux.





Après avoir été auditionnée, le vendredi 31 mars dernier, à la DSC (Division spéciale de la Cybercriminalité) et remis les copies des vidéos du diffammateur aux enquêteurs,Jamra a constitué Maître Moussa Sarr aux fins de requérir, au titre des dommages et intérêts, le franc symbolique afin de laver son honneur.









Pour Mame Mactar Guèye et Cie , c'est une "volonté manifeste de nuire et de faire mal, dont Jamra a pris soin de collecter les "lives" incriminés, pour les besoins d'une sommation interpellation" .





"Étant donné la persistance morbide de ce procureur des réseaux sociaux aux motivations obscures, à vouloir à tout prix jeter le discrédit sur les responsables de Jamra (comme en attestent les extraits vidéos ci-joints), nous avons été contraints d'user de l'option de la procédure judiciaire pénale de saisine du procureur de la lecture, par le biais de la DSC (Division spéciale de la Cybercriminalité)", lit-on dans le communiqué.





Le document mentionne, en outre, que le vice-président ne connaît personne à la Lonase, n'a jamais rencontré de responsables administratifs de cette entreprise de "Wouré" (jeux de hasard) encore moins ceux de la direction générale. Ce dernier a pourtant été cité par le sieur Dia.





"Le bonimenteur a nommément cité dans ses ragots, il s'est constitué partie civile, afin que ce fieffé mythomane réponde directement, devant les juridictions compétentes, des délits de diffamation (articles 258 du Code pénal), de diffusion de fausses nouvelles (article 255), d'atteinte à l'honorabilité d'autrui par le biais de moyens électroniques. Et de toutes autres infractions que l'enquête révélera".





Dans la même dynamique, l'entité a révélé que ses positions sur le fléau des jeux de hasard (carte xaaliss), dont des kiosques prolifèrent comme des champignons, surtout dans les quartiers populaires, sont connues de tous.





"Dans un pays sous-développé comme le Sénégal, où l'on devrait plutôt promouvoir dans le mental des jeunes les valeurs du travail et le goût de l'effort, Jamra s'est toujours offusquée que l'on inculque aux adolescents le goût du moindre effort tout en suscitant chez cette frange la plus vulnérable de la société et avenir de la Nation, l'argent facile avec une incidence avérée sur les déperditions scolaires, le désoeuvrement, l'insécurité urbaine et les agressions, susceptibles de saper les plus hardis programmes de développement économique et social".