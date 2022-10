Acharnement contre Serigne Mbaye Thiam : "Le complot de Aly Mané ne passera pas", responsable PS de Malicounda

Ibrahima Thioubeu, assure que le président du conseil départemental de Nioro, Aly Mané se perd dans ses propos.

L'acharnement et les manipulations du président du Conseil départemental de Nioro, Aly Mané contre le ministre Serigne Mbaye Thiam, exaspèrent le chargé de la vie politique du Parti Socialiste de Malicounda.





Par ailleurs, ancien vice-président du conseil rural, Ibrahima Thioubeu, assure que le président du conseil départemental de Nioro, Aly Mané se perd dans ses propos.





"Aly Mané ex militant de AJ-PADS, en bon croyant et pour la crédibilité de son image, devrait au moins reconnaître que lors des élections locales de janvier 2022, c'est le candidat parrainé par Serigne Mbaye Thiam qui avait remporté les élections avec un large score. Pour être honnête avec les populations du Rip et ses collègues maires, qu'il se rappelle que lors des élections législatives, Serigne Mbaye Thiam avait accompagné et appuyé tous les candidats. Il l'a d'ailleurs affirmé lors d'un rassemblement", rappelle Ibrahima Thioubeu.





Même si la nomination de Serigne Mbaye Thiam n'est pas du goût du député Aly Mané, ce qui le pousse à s'acharner nuit et jour sur le ministre, le chargé de la vie politique du Parti Socialiste de Malicounda, estime que leur responsable n'est pas l'égal du président du Conseil départemental de Nioro.





"Serigne Mbaye Thiam ne va jamais se rabaisser à apporter une réplique à une personne qui est loin d'être logique. Et qui œuvre toujours dans la manipulation. Aly Mané s'il parle de Serigne Mbaye Thiam devrait aussi souligner que le ministre a fait la promotion de plusieurs jeunes cadres du Parti. La liste est longue et commence par Bounama Sall Secrétaire Général National des Jeunesses socialistes. Aly Mané n'ignore pas que la volonté de Serigne Mbaye Thiam a toujours été d'être au service du Parti au plus haut niveau de façon à ne privilégier aucun militant. Il l'a évoqué du vivant de notre regretté Secrétaire Général Ousmane Tanor Dieng", assure Ibrahima Thioubeu.





Ainsi, selon lui, Aly Mané devrait accepter et admettre une bonne fois pour toute la pertinence de la nomination de Serigne Mbaye Thiam par le Président Macky Sall.







"D'autant plus que c'est le Président l'a promu député et Président du Conseil départemental ; un cumul de mandats alors que le département de Nioro ne manque pas de compétences. Si son analyse est sérieuse, Aly Mané, devrait aussi pointer du doigt les députés, les maires, les directeurs, les PCA et autres, qui siègent ou exercent sans discontinuer depuis 2012", tance Ibrahima Thioubeu.





Il assure que dans cette logique, Aly Mané ne doit pas seulement jeter son venin sur leur responsable mais aussi sur les secrétaires généraux de Sections, les Unions départementales ou régionales, qui règnent au sein de leur Parti depuis plus de 25 ans.





"Sont-ils plus méritants que les autres ?", demande-t-il tout en assurant que Aly Mané a un problème personnel avec Serigne Mbaye Thiam et veut le transférer au sein de leur Parti.