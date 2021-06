Achat avion présidentiel : Le FMI félicite le Sénégal

D’après les services du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, le Fonds monétaire (FMI) a félicité l’État du Sénégal d’avoir acheté un nouvel avion présidentiel A320 Neo.



Selon Le Quotidien qui donne l'information, le FMI s’est réjoui que "cet achat ait été inscrit dans le budget de l’État, débattu à l’Assemblée et n’a pas généré d’endettement".



Pour le Fonds monétaire international, "il s’agit d’une bonne opération, aussi bien dans son opérationnalité que dans sa conclusion et la transparence dans la conduite".