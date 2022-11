Achat d’armes à 45 milliards : Abdoul Mbaye demande au renseignement militaire d'ouvrir une enquête

Abdoul Mbaye demande au renseignement militaire d'ouvrir une enquête

Le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaye, a abordé la question du contrat d’armement qui continue toujours de faire polémique.





L’ancien Premier de Macky Sall est d’avis que les renseignements généraux doivent plutôt mener une enquête sur les 45 milliards évoqués pour l’achat d’armes.





«Le renseignement militaire sénégalais doit absolument s’intéresser aux 45 milliards F CFA d’armes commandées au sulfureux Aboubacar Hima». Pour savoir si elles ont été «livrées ou est-ce une commande bidon pour un vrai règlement». «Qui aurait reçu la partie livrée ?», s’est-il interrogé dans son post.