Achat d’un nouvel avion: Le Psd/Jant Bi salue le choix « lucide » et « décomplexé » de Macky Sall

Face à la clameur qu’a suscité l’acquisition du nouvel avion de commandement présidentiel, le PSD/Jant Bi prend la défense du président de la République, Macky Sall.

Mamour Cissé et compagnie saluent la « lucidité, le pragmatisme et la posture totalement décomplexée du Président de la République ».Selon le Psd, « dans un souci légitime de sécurisation de la Première Institution du pays, de rationalisation de nos ressources, et de préservation de notre dignité nationale, le chef de l’Etat a fait l’option intelligente de cette acquisition définitive d’un avion neuf et sûr, à la place d’une carlingue dangereuse, avec ses lourdes charges perpétuelles de location et de réparation, qui, à la longue, risquaient même d’en altérer toute sûreté et fiabilité ».Il s’agit là, d’après Mamour Cissé et ses camarades de parti, d’un choix « lucide, qui range dans les arrière-cours de l’histoire, la doctrine des prétendus civilisateurs de l’Occident, dont le credo était : le meilleur pour l’Europe, la médiocrité et la bricole pour l’Afrique ! Ce tempo ne peut plus prospérer ! »Pour rappel, l’acquisition par le président de la République d’un nouvel avion présidentiel de près de 60 milliards dans un contexte de crise économique, sanitaire et social, a mis l’opposition politique et une bonne frange de la population dans tous leurs états.