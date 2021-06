Activisme et brutalités policières : Nittu Degg Valeurs dépose une plainte contre le commissaire de Plateau

Plainte de Nittu Degg Valeurs contre le Commissaire Maserigne Faye

Cinq membres du mouvement Nittu Degg valeurs auraient fait l’objet d’agressions de la part du commissaire Maserigne Faye et ses hommes. Ce, alors qu’ils manifestaient devant les grilles de l’Assemblée nationale dans la nuit du jeudi. En effet, ledit mouvement s’opposait au vote de la loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénal visant à lutter contre le terrorisme.





Au cours d’une conférence de presse tenue ce mardi 29 juin au siège d’Amnesty International sis à Sacré-Cœur, les membres de Nittu Degg ont dénoncé, devant l’opinion nationale et internationale les agressions qu’ils disent avoir subies lors de leurs arrestations.





Il s’agit entre autres d’Abdou Karim Gueye, Ousmane Sarr, Thierno Sall, Fallou Mbaye et Beyna Gueye. Ont pris part à la conférence de presse les membres du mouvement Niitu Degg valeurs appuyés de Guy Marius Sagna, Seydi Gassama, Dame Mbodj, Clédor Sène et Kilifeu. Une occasion à laquelle ils ont pris parole pour revenir sur les faits et dénoncer ces actes qu’ils jugent ignobles et inhumains afin que justice soit rendue.





L’activiste Abdou Karim Gueye, membre du mouvement Nittu Degg déroule les faits. «En tant qu'activiste, notre principal rôle est de dénoncer tout acte jugé anormal et illégal. Ainsi, suite à la décision d'un projet de loi visant à modifier le code pénal et le code de procédure pénal pour lutter contre le terrorisme, nous avons pris l’engagement d’aller manifester devant les grilles de l'Assemblée nationale pour que cette loi ne soit pas votée. Deux des éléments de la police de Plateau se sont rapprochés pour nous sommer de quitter les lieux. Ils ont ainsi confisqué nos téléphones portables avant de nous embarquer à la police centrale. Arrivé au camp Abdou Abdou Diassé, le commissaire Maserigne Faye a demandé à ses hommes de nous corriger. Ils se sont mis à nous insulter, s’en suivent toutes sortes de tortures avec des menottes à la main, ils nous ont brutalisés, c’était inhumain de leur part. Ensuite, il m’a demandé mon nom, je lui ai répondu Karim, il s’est mis à me bastonner en personne. Nous tenons à leur signaler que nous ne comptons pas baisser les bras. Nous mènerons ce combat jusqu’à obtenir gain de cause. Sur ce, nous avons déposé une plainte contre lui et ses deux éléments en espérant que justice soit faite », s’indigne l’activiste.





Le directeur de l’Amnesty International, Seydi Gassama pour sa part a déploré ces actes qu’il juge ignoble et inhumain dont sont victimes les membres du mouvement Nittu Degg. En l’en croire, « tout ceci résulte d’une ‘’pure campagne de diabolisation’’ qui est en train de gagner du terrain au sein de notre pays dont les acteurs ne sont autres que les hauts politiciens. Ceux du parti au pouvoir diabolisent les activistes en les traitant de gens paresseux, de personnes qui n’ont pas d’autres occupations que de semer la terreur. Alors que ces activistes se battent pour une cause noble à savoir la démocratie et le respect des droits humains. Et cela, il est de notre droit de le dénoncer. Nos dirigeants considèrent ces activistes comme leurs plus grands ennemis, c’est ce qui résume tout cet acharnement envers eux».





Pour lui, ces tortures n’avaient pas lieu d’être puisqu’ils ne détenaient ni de pierres encore moins d’objets: « Ces activistes ont tenu cette manifestation juste pour que cette loi n’entre pas en vigueur, rien de plus. Aucune loi au Sénégal ne permet aux policiers de bastonner des citoyens bien au contraire ils sont là pour veiller sur notre sécurité et de songer à la bonne conduite des citoyens. Mais il est hors de question qu’ils arrêtent des personnes qui manifestent pacifiquement pour une cause noble. Tout citoyen est libre d’avoir des jugements par rapport à une loi ».