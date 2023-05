Actualité politiques : Dias va se prononcer ce lundi 8 mai

C'est l'image de la semaine : Macky Sall et Barthélémy Dias main dans la main lors de la cérémonie d'ouverture du Forum Mondial de l'Économie Sociale et Solidaire. Mieux encore, le président de la République n'a pas manqué de féliciter le maire de Dakar en déclarant notamment : "Je dirai à ton père (Jean-Paul Dias) que tu as bien travaillé". Cette image a suscité la colère de la coalition Yewwi Askan Wi.