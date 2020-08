Adama Fall (Apr Médina) : "Ce livre ne nous a pas surpris venant de Thierno Alassane Sall''

Dans son tout nouveau livre, Thierno Alassane Sall, l'ancien ministre de l'Energie fait des révélations notamment sur l’affaire Franck Timis. Il a aussi mentionné d'autres personnalités comme l'actuel ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, Karim Meïssa Wade entre autres. L'ouvrage suscite naturellement des réactions comme celle d'Adama Fall, responsable de l'Apr à la Médina.





« Ce livre-là ne nous a pas surpris venant de Thierno Alassane Sall. Cela montre encore une fois que le Président avait pris la meilleure décision de le sortir du gouvernement parce qu’aujourd’hui Thierno Alassane Sall vient de montrer ses limites par rapport à sa position d’un homme d’Etat »





Selon Adama Fall, un homme d'Etat ne doit pas avoir ce comportement.





« Toutes ses déclarations qu'il a eu à faire sont fallacieuses et ne reposent sur aucune base légale. Ce qu'il y a lieu de dire et de constater, c'est que nous avons vu une personne qui n'a pas aimé le fait d'être limogé du gouvernement, le fait d’être sanctionné par rapport à ses comportements, par rapport à ses dérives dans un gouvernement qui aujourd'hui se permet de parler de pacte et de secret », soutient-il sur Iradio avant de condamner cette sortie de Thierno Alassane Sall.





« Nous condamnons ce comportement. Les valeurs d’éthiques et de morales qu’on incarnait au sein de l’Apr n’est pas avec cette personne-là. Nous devons avoir peur pour notre Etat, pour notre gouvernement et pour ce pays parce que quand des personnes qui veulent demain être président de la République se permettent de partager des discussions secrètes, il y a de quoi se douter du comportement de la personne ».





Le responsable de l’Apr de la Médina de prévenir l'opinion publique.





« Je dis à ses gens qui sont avec lui de faire très attention à cette personne car c'est quelqu'un qui partage des enregistrements. Thierno Alassane Sall, c’est quelqu’un qui ne mérite pas le respect et la considération du peuple sénégalais ».





Dans son livre ‘’Le protocole de l'Elysée : confidences d'un ancien ministre du pétrole’’, Thierno Alassane Sall est revenu en long et en large sur les échanges houleux entre lui et le président Macky Sall, lors du Conseil des ministres du 29 mars 2017, au sujet des contrats pétroliers signés avec la compagnie française Total.