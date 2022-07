Adama Keita, candidate AAR : “Macky Sall a mis à genoux la région de Tamba”

Adama Keita, candidate de Aar Sénégal à Tambacounda

Le meeting de la coalition AAR Sénégal quartier Dépôt, présidé par Thierno Alassane Sall, a servi de tribune à Adama Keita, candidate de cette formation à Tambacounda pour tirer à boulets rouges sur Macky Sall et son régime. Selon la jeune responsable politique de Awalé, les Apéristes ne se soucient pas des intérêts des populations de Tambacounda “qui souffrent le martyr.





D’emblée, Adama Keita a égrené un long chapelet de maux qui, selon elle, expliquent la situation catastrophique dans laquelle Macky Sall et son régime ont plongé le pays et la région de Tambacounda, frontalière avec 5 pays de la sous région. Selon elle, Tambacounda méritait plus avec toutes ses potentialités : «Nous ne laisserons plus aucun répit à ces incompétents qui ont mis à genoux la région de Tamba, car ils sont mus que pour leurs intérêts personnels. C’est le lieu de lancer un appel à tous les Tambacoundois à l’unité pour voter la liste AAR Sénégal. Tambacounda souffre malgré ses potentialités. Les jeunes sont sans emplois et les femmes sans financements. Les populations attendent toujours la construction de l'université du Sénégal oriental, la revalorisation du Mamacounda, les retombées de l'exploitation de l'or de la Falémé».