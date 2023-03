Arrestation de Waly Diouf Bodian : Ses collègues des Impôts et Domaines alertent sur son état de santé

L’Amicale des inspecteurs des impôts et domaines du Sénégal (AIIDS) a dans un communiqué demandé la libération d’un de leur collègue arrêté lors des événements survenus le 16 mars 2023.

«Haut fonctionnaire de son rang, M.Waly Diouf Bodiang est connu pour son intégrité, son professionnalisme et son sens élevé de l’Etat et des responsabilités», lit-on dans le document. L’AIIDS juge l’état de santé de cet inspecteur principal des impôts et domaines «assez sensible ».

Pour rappel, jeudi dernier, le pays a été le théâtre de tensions nécessitant l’intervention de forces de l’ordre. Ces événements font suite au procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.