Adepme et Anpectp: Marie Rose Faye et Yaye Khadidiatou Djamila Diallo nommées

Elles sont les deux premières femmes nommées aux postes de direction sous l’ère du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il s’agit de Marie Rose Faye et de Yaye Khadidiatou Djamila Diallo.





La première nommée va gérer la Direction générale de l’Agence de Développement et d’Encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Marie Rose Faye est experte en Gestion et en Management des Ressources humaines.





Quant à la spécialiste en Droit des affaires, Yaye Khadidiatou Djamila Diallo, elle est la Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-Petits (Anpectp).