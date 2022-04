Adhésion à Benno : Djibril Wade installe un profond malaise au PDS

Le maire de la commune de Biscuiterie, Djibril Wade, qui militait jusqu'ici au Parti démocratique sénégalais (PDS), a rejoint finalement la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dont le leader n'est personne d'autre que le Président Macky Sall.



Mais, à en croire le quotidien Source A, cette transhumance du président de la Ligue de football professionnel professionnel et de NGB, qui aura surpris plus d'un observateur, a installé un profond malaise dans son parti d'origine.



Ce qui est, somme toute, plus que compréhensible. Surtout quand on sait que Djibril Wade est un neveu de Me Abdoulaye Wade, donc cousin de son fils Karim Wade, dont les relations avec le chef de l’État sont toujours en dents de scie.