[Quatre questions à…] Adji Mbergane Kanoute, Députée : « Le candidat consensuel au sein de BBY est possible »

La majorité présidentielle a donné carte blanche au président de la République pour le choix de son candidat à la prochaine élection présidentielle. Quelle est la position de Macky 2012 sur ça?











Il est utile de rappeler que son Excellence Macky Sall est le Président de la Coalition Macky2012. La coalition Macky2012 se distingue par le fait que les leaders de partis ou de mouvements politiques qui la composent sont les premiers alliés pour ne pas dire les premiers soutiens de son Excellence le Président Macky Sall. C’est une coalition qui s’est ouverte à d’autres forces politiques pour se renforcer davantage en vue de victoires futures. En ce qui concerne l’élection présidentielle de février 2024, la coalition Macky2012 fait confiance au président de ladite coalition.La coalition Macky2012 lui renouvelle sa confiance même si chacun de nous à son choix de cœur.





A votre avis comment la majorité présidentielle doit procéder pour avoir un candidat consensuel?





il faut d'abord saluer cette confiance absolue de la majorité au président de la République. C'est une confiance qu'il a méritée pour nous l'avoir inculquée d'ailleurs tout au long de notre compagnonnage. Et donc en lui donnant cette carte blanche, nous n'avons fait que lui rendre la monnaie. Mais c'est aussi parce que le Président a travaillé à la consolidation de la coalition. Son caractère de travailleur acharné pour le Sénégal aussi fait qu'il mérite cette carte blanche. Donc rien n'a changé. Nous lui faisons confiance, convaincus qu'il fera le choix qu'il faut qui répondra aux exigences du contexte de défense de la République et de ses institutions. Le candidat consensuel est possible. Et c'est ce que souhaite le président Macky Sall et, j'espère, tout le monde. Il y va de l'avenir de la coalition et même de la vision économique que nous avons prônée et appliquée et qui a valu au Sénégal des réalisations de dernière génération dans tous les domaines. Ce candidat consensuel ne devrait être que celui du président Macky Sall.





Quel doit être le profil du candidat de la majorité pour qu'il ait une chance de remporter la présidentielle de février 2024 ?





Le candidat de Benno doit d’abord être un fédérateur, un rassembleur, il ne doit pas être enfermé dans un carcan ni être clanique. Ensuite le candidat de Benno doit avoir les valeurs qui caractérise son Excellence le Président Macky Sall notamment considération envers les alliés, don de soi, patriotisme et enfin le candidat de Benno doit être au service exclusif du peuple sénégalais et s’approprier la vision du Président Macky Sall. Le profil du candidat de Benno est celui tracé par le chef de l'Etat. Un homme de consensus, de dialogue. Qui nous rassemble. Qui nous ressemble aussi. C'est ce qui nous permettra de conserver le pouvoir et poursuivre l'œuvre du président Macky Sall. Et je ne doute pas qu'il y en a au sein de Benno. Nous devons simplement taire nos divergences et nous retrouver autour de l'essentiel : Benno. L'unité. La solidarité.





L'actualité politique est marquée aussi par l’arrestation de Sonko et la dissolution de Pastef. D'aucuns parlent de régression démocratique. Quelle appréciation faites vous de cela ?





Si nous croyons en notre justice, nous ne l'insulterons pas en qualifiant l'arrestation de Ousmane Sonko de régression démocratique. Combien sont-ils à être en prison depuis des années? Si nous voulons la survie de notre République et nos institutions, nous ne qualifierons pas la dissolution de Pastef de régression démocratique. Si laisser des malfrats, au nom de la lutte contre le système, contre l'ordre politique et même religieux, tout saccager, tout brûler, tuer des innocents par des actes terroristes, est une régression démocratique... ressaisissons-nous et il faut bien qu'on arrête cette spirale de violence. Ceux qui parlent de régression démocratique sont ceux qui se sont hypocritement tus quand l’université fut saccagée, brûlée, vandalisée. Ceux qui parlent de recul démocratique sont ceux qui sont restés des spectateurs quand des biens appartenant à autrui furent détruit.





Ceux qui s’agitent aujourd’hui pour exister médiatiquement ne sont que des opposants nihilistes encagoulés qui sont restés aphones devant un acte terroriste qui a coûté la vie à deux sœurs calcinées dont la famille reste à ce jour inconsolable. Notre pays, le Sénégal est une référence en matière de démocratie, de droits humains, de liberté d’expression mais encore de bonne gouvernance. Le Sénégal est le seul pays au monde où il est loisible d’insulter le premier des sénégalais en l’occurrence le Chef de l’Etat continuer à vaquer tranquillement à ses occupations sans être inquiéter.