Adji Mbergane Kanouté et les tournées du président Sall : "L'Assemblée nationale va évaluer les investissements"

«Les tournées du chef de l’État sont tout à fait normales. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Il est le président des 14 régions du pays. Il est extrêmement important qu’il puisse initier des tournées qui lui permettent d’écouter la population qui l’a élu. Il est important qu’il puisse mener des actions en faveur de ces populations. Il a été à Sédhiou, en 2015. Il avait pris des engagements. Lors du Conseil des ministres du 25 février 2015, les investissements étaient évalués à quelque 61 milliards F CFA. En 2022, ce budget a été revu à la hausse, passant à 165 milliards. Il y a eu des réalisations. Un bilan palpable et concret. Sédhiou a un nouveau visage».







Des propos tenus par la députée Adji Mbergane Kanouté, membre de la mouvance présidentielle. Invitée du "Jury du dimanche", elle a expliqué que le chef de l'État avait promis 400 milliards. Auparavant, il a été à Thiès, au Fouta, au Sine-Saloum, où il a pris d’autres engagements.





À Sédhiou, dit-elle, le président de la République s’était engagé pour des infrastructures routières. Aujourd’hui, la boucle du Boudier a été réalisée, ainsi que le pont de Marsassoum, respectivement pour un budget de 38 milliards et plus de 21 milliards F CFA. «Nous avons pu noter 76 milliards pour les réalisations au niveau de Sédhiou. Des travaux sont en cours. Ils sont estimés à plus de 31 milliards. Plus de 56 milliards sont consacrés à des infrastructures dont le démarrage est effectif. Sédhiou dispose d’un hôpital standard comme à Kaffrine, entre autres. Nous avons huit postes de santé. J’ai été à Sédhiou, il y a plus de huit ans. J’y suis retournée et j’étais fière de ce qui a été fait par le président Macky Sall».





À l’en croire, dans son rôle de contrôle de l’action gouvernementale, l’Assemblée nationale évalue les investissements. Lors du référendum du 20 mars 2016, il y a eu de nouvelles prérogatives pour les parlementaires. En plus de la fonction qui est de voter des lois, de représenter le peuple, il y a également cette mission de contrôle et d’évaluation du gouvernement et des politiques publiques.





«Récemment, nous avons été sur le terrain pour vérifier ce qui a été fait contre les inondations, avec la mission d’informations sur les inondations. Pour vous dire que nous sommes dans cette perspective», dit-elle.