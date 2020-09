Adji Mergane Kanouté, députée : "Manifester notre solidarité aux victimes des inondations"

La députée de la majorité parlementaire Adji Mergane Kanouté a répondu favorablement à l’appel du président Macky Sall en faveur des victimes des dernières inondations. Elle leur a offert un important tonnage de riz, de l’huile, du sucre et des pâtes.Au lendemain de l’appel de Macky Sall à la solidarité en faveur des victimes des pluies diluviennes de la semaine dernière, les choses n’ont pas tardé à bouger un peu partout dans le pays. A Kaolack, la parlementaire Adji Mergane Kanouté a sorti les gros moyens pour soulager les sinistrés de sa ville. " Il était de mon devoir, avec l’appel du président Macky Sall de manifester ma solidarité pleine et entière aux victimes des inondations qui ont impacté des centaines de familles. L’appui est constitué de 15 tonnes de riz, des cartons d’huile, des sacs de sucres et pâtes à distribuer à des sinistrés de Kaolack", dit-elle.Des produits hygiéniques ont été aussi mobilisés par la parlementaire. A noter que les pensionnaires des daaras ont aussi eu leur part de ce soutien.