Adji Mergane Kanouté : "Pastef a vendu aux Sénégalais un projet. Nous les attendons et nous ne voulons aucune excuse"

Vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar à l'Assemblée nationale, Adji Mergane Kanouté était l'invitée de "RFM Matin", ce lundi. La nouvelle opposante déclare attendre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko au tournant, sur les nombreuses promesses faites aux Sénégalais.





"Ils (Pastef) ont vendu aux Sénégalais un projet. Ils ont promis une rupture. Nous attendons d'eux qu'ils fassent ce qu'ils ont promis : diminuer le panier de la ménagère, diminuer les prix des denrées de première nécessité, donner un emploi aux jeunes… Ils ne sont plus des opposants, ils sont désormais au pouvoir. Ils devaient déjà mettre à exécution leur projet. Nous les attendons au tournant", a déclaré Adji Mergane Kanouté.