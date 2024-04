Adji Mergane Kanouté tacle un ministre : "Il ne mérite pas son poste dans ce gouvernement"

Vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), Adji Mergane Kanouté était l'invitée de l'émission Tolluwaay de Seneweb. L'opposante la plus en vue depuis la chute du gouvernement de Macky Sall a attaqué Moustapha Sarré, ministre porte-parole du Gouvernement. Pour Adji Mergane Kanouté, Sarré ne mérite pas son poste. Elle lui reproche sa déclaration de dimanche dernier sur la motion de censure.





"Ce n'est pas parce que tu as accompagné le président qu'on doit te récompenser avec certains postes. Ce ministre porte-parole du gouvernement (Moustapha Sarré), on aurait dû le récompenser d'une autre manière, en lui confiant un autre poste. C'est dommage, mais il n'a pas la carrure et les compétences pour occuper cette fonction de porte-parole du Gouvernement. Et sa première sortie nous l'a prouvé", a déclaré Adji Mergane Kanouté sur Seneweb.





En effet, Moustapha Sarré, dans l'émission 'Grand Jury', a lancé dans la place publique la polémique sur la motion de censure. Il a déclaré : "Si jamais il arrivait que des personnes cherchent à faire tomber le gouvernement, ils auraient certainement en face d’eux toute l’opinion publique. Je crois que nos amis de l’opposition actuelle, qui sont majoritaires à l’Assemblée nationale, ne commettraient pas l’erreur de déposer une motion de censure".