Adoption du projet de budget 2022 du Ministère du Tourisme et des Transports aériens

La plenière de l’Assemblée Nationale a adopté le projet de budget 2022 du Ministère du Tourisme et des transports Aériens, ce Mardi 07 Décembre 2021.





Le budget 2022 du département est arrêté à 145.797.149.893 FCFA en autorisations d’engagement et à 35.397.783.680 FCFA en crédit de paiement contre 35.070.493.503 FCFA en 2021, soit une hausse de 327.290.177 FCFA en valeur absolue et 0,93% en valeur relative.







Structuré autour de 04 programmes notamment le Développement des Infrastructures Aéroportuaires, le Développement de la Sécurité et de la Sûreté des transports aériens, le Développement de l’Offre touristique ainsi que le Pilotage et la Coordination des activités, le budget 2022 du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens va contribuer à l’atteinte des objectifs des projets phares du PSE Hub Aérien et à la relance du tourisme fortement impacté par la pandémie de la Covid-19.







Au terme d’un débat riche et fécond, les honorables députés se sont réjouis de l’utilisation judicieuse et transparentes des ressources allouées dans le cadre du fond du Crédit Hôtelier et Touristique.



Les députés ont salué aussi les mesures d’accompagnement prises par le gouvernement à travers le Ministère du Tourisme et des Transports aériens pour soutenir et accompagner les entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens face à la grave crise engendrée par la pandémie de la Covid 19.







Des mesures qui ont permis de maintenir les emplois et d’éviter la faillite de beaucoup d’entreprises.