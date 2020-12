Adresse à la nation : Macky, un discours économique et sanitaire

Le président de la République s’est livré à sa traditionnelle adresse à la nation à l’occasion du 31 décembre marquant la fin de l’année. Pour 2020, Macky Sall a particulièrement insisté sur deux points : la santé et l’économie. En dehors d’une promesse de poursuivre le dialogue pour fédérer les forces vives de la nation, Macky Sall a centré son discours sur ses réalisations et ses projets à venir en matière de santé et d’économie.C’est ainsi qu’il a révélé que le Sénégal est passé d’un centre de traitement des malades de Covid-19 au début de la pandémie à 52 centres actuellement. 4 hôpitaux seront réceptionnés en 2021, dit-il. De nouveaux services de réanimation ainsi que des centres de dialyse sont aussi annoncés.Sur le plan économique, le chef de l’Etat est revenu sur le taux de croissance avec une récession évitée grâce à la production agricole. Il a énuméré beaucoup de programmes destinés à l’emploi des jeunes. Il en est de même des efforts qui ont été faits pour soutenir le secteur touristique, très touché.Mais Macky Sall a particulièrement insisté sur le transport. Les chantiers de routes et d’autoroutes à lancer en 2021, les projets portuaires, le transport ferroviaire ou aérien, aucun secteur du transport n’a été laissé en rade.Le chef de l’Etat a également abordé la question de l’électricité avec l’accès universel maintenu à 2025.