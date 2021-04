Adresse à la nation : "Un discours porteur de grands espoirs et qui rassure" (Adji Mergane Kanouté)

Le discours à la nation lu par le chef de l'État, ce 3 avril, fait réagir dans le landerneau politique, notamment ses proches de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s'agit, souligne d’emblée Adji Mergane Kanouté, d' "un discours porteur de grands espoirs, un discours qui rassure par la pertinence des programmes et le changement de paradigme qui nous rendent si fiers d'être sénégalais".





Dans une note reçue, la parlementaire applaudit : "Nous avons vu, à travers ce discours, un Président à l'écoute des pulsions de son peuple. Le PSE jeunesse, un vaste programme déjà en marche avec le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Un programme qui sera territorialisé, décentralisé pour plus d'efficacité, d'efficience pour des résultats probants", commente la vice-présidente de la majorité présidentielle à l'Assemblée.





S'exprimant sur le thème de l'anniversaire de notre l'indépendance relatif aux forces de sécurité et la protection des frontières, "nous sommes réconfortés d'avoir un État fort, vigilant, conscient que le Sénégal n'est pas à l'abri de menaces extérieures, des défis d'ordre sécuritaire que nous devons relever...", dit-elle. Rappelant que "Le vivre ensemble est un concept cher au Président Macky Sall qui a toujours soutenu que nous sommes une nation de sang-mêlé. Le Sénégal doit continuer à vivre dans notre tolérance légendaire, de vivre dans notre diversité ethnique, culturel, religieux. Le dialogue et la concertation, deux notions qui reviennent dans tous ces discours".





A l’en croire toujours, "Le Président a beaucoup fait pour les jeunes et les femmes et tous ces programmes en faveur de la jeunesse nous renforcent dans notre conviction qu'il fait de la jeunesse sénégalaise une supériorité. Les 45 centres de formations professionnelles et le système de spécialisation nous amènera à régler définitivement le problème de l'emploi...".