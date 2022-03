Affaire Adji Sarr et Ndiaga Diouf : Mise en garde contre la liquidation enclenchée de Sonko et Barth

Dossier Sonko et Barth

Les dossiers d’Ousmane Sonko et de Barthélemy Dias reviennent au-devant de l'actualité. Ils sont passés à la loupe par le journaliste Seyni Diop dans le quotidien Walfadjri. A l’en croire, le maire de Ziguinchor et celui de Dakar, risquent de connaître un enthousiasme décroissant à la suite de leurs brillantes victoires aux dernières élections locales s’ils sont condamnés à des peines ferme.





«De ce qui nous revient avec insistance, les officines du complot sénégalais ont de beaux jours devant eux. Car, ils cherchent vaille que vaille à tuer dans l’œuf le succès de ces deux vainqueurs des dernières joutes électorales. En effet, la récente sortie de la victime du «viol à main armée», Adji Sarr, dans les médias français, pilotée, nous dit-on, par l’autre gourou emporté par l’affaire Petro-Tim avant d’être recyclé, n’augure rien de bon pour le principal opposant sénégalais. Lequel risque la guillotine avant les prochaines échéances, les Législatives. Parce que, nous dit-on, le «Système» peaufine de subtiles manœuvres pour l’écarter en vue de s’ouvrir un grand boulevard ». dit-il dans les colonnes de Walf Quotidien.





« Dans certains milieux de la presse française que nous avons vus à Paris, il semble qu’il y ait des assauts de désinformation pour tenter de donner un «cachet international», ou une caution à ce que mitonnent certains sbires du pouvoir de Macky ayant fait de cette affaire une grosse rente. Et certains confrères regrettent même la «manipulation» qui a poussé à ne «s’intéresser qu’à celle qui se dit victime, zappant expressément l’accusé, dans la tragicomédie Sweet-beauty. Puis, l’on se demande même à quoi jouent Rfi et Le Monde qui ont réussi à faire parler l’un et pas encore l’autre, contrairement aux principes du métier », s'interroge le journaliste Seyni Diop.





Il poursuit et fait la même analyse sur le nouveau maire de Dakar. « Quant à Barth, lui aussi, son sort pourrait se jouer avant ces élections. La peine de «cinq années de prison ferme», requise hier par le Procureur de la République prouve à suffisance que le système est loin de jouer aux gentlemen’s agreement et qu’il fera tout pour le faire condamner. Et tout cela ne nous annonce que des problèmes à venir. Il y a vraiment de quoi craindre pour le pays. Ce qui est inquiétant un an après ce que le Sénégal a vécu de tragique en mars 2021 » déplore-t-il.