[Vidéo] Affaire Adji Sarr-Sonko : Pape Mahawa Diouf estime que le leader du Pastef doit "respecter" les Sénégalais, au lieu de...

Pape Mahawa Diouf sur la sortie de Ousmane Sonko

Le coordonnateur de la Cellule de communication de Benno Bokk Yaakaar (BBY) n’a pas tardé à réagir, à la suite de la sortie du leader du parti politique Pastef/Les patriotes sur l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr.





Selon Pape Mahawa Diouf, Ousmane Sonko ne fait que polémiquer depuis le début de cette affaire. "Le Sénégal est un pays sérieux, un État sérieux qu'Ousmane Sonko ne doit pas jouer. On ne peut pas y vivre avec des polémiques tout le temps, car cela n’intéresse pas les Sénégalais", a estimé Pape Mahawa Diouf au micro de Seneweb.





En effet, le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), qui réagissait à l’issue de la cérémonie de signature de partenariat entre son agence et la Basketball Africa League (BAL) pour renforcer et développer l’entrée du Sénégal sur le marché américain, afin de vendre la "Destination Sénégal", à travers notamment le tourisme d’affaires et le tourisme événementiel, est d'avis qu'Sonko doit "respecter les Sénégalais plutôt que de les entretenir sur des polémiques stériles", pour le pays.